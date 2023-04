Marcin Hakiel wraca do "Tańca z gwiazdami". Jest stanowczy komentarz Cichopek

Przez następne lata uchodzili za jedną z najbardziej idealnych par show-biznesu. Co zrozumiałe, Hakiel zmienił swoją perspektywę zawodową. Dość szybko przestał pojawiać się w "Tańcu z gwiazdami". Ostatni raz widziano go w programie w 2009 r. w charakterze instruktora tańca aktorki Doroty Deląg. W zamian skupił się na przestrzeni na rozwijaniu własnych szkół tańca. Jeśli pojawiał się gdzieś w telewizji, to były to sporadyczne sytuacje, jak chociażby w jednym z odcinków TVP2 "Przyjaciele na zawsze".