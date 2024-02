Po latach wrócił do TVP. W sieci udostępnił zabawne wideo

Antosiewicz powrócił do Telewizji Polskiej po latach nieobecności i od razu, na potrzeby wydania z 21 grudnia 2023 r., zrealizował dla niej materiał o zmianach u władz mediów publicznych i strajkach, które odbywały się pod siedzibą TVP. Niemal dwie dekady wcześniej, w 2004 r., pracował w "Panoramie" w TVP2, w latach 2007–2008 był korespondentem w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a od 2009 do 2016 r. dla "Wiadomości" – w Berlinie. Po współpracy z "Wirtualną Polską", "Forbesem" i "Newsweek Polska" znowu można go oglądać w telewizji publicznej, gdzie – jak kilka dni temu donosiły "Wirtualne Media" – będzie relacjonował wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych.