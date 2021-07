Marcelina Ziętek znowu w bikini. Internauci zazdroszczą Piotrowi Żyle

Choć para obecnie wciąż stara się nie afiszować ze swoim uczuciem publicznie, to nie zmienia to faktu, że Ziętek tylko na tym zyskała i długo nie wyjdzie z centrum zainteresowania mediów. Inna sprawa, że aktorka przyciąga uwagę nie tylko wtedy, gdy wspomina o wspólnych chwilach z Żyłą czy mu kibicuje. Szerokim echem w mediach społecznościowych odbijają się jej fotki w bikini, do których, zwłaszcza latem, ma słabość.