Wycofano z ramówki serial z dziewczyną Piotra Żyły. Co dalej z "19+"?

Przypomnijmy, że "19+" doczekał się już 9 sezonów. Od 2016 do 2019 r. pokazywano go w TVN-ie, a potem przeniesiono do TVN7. Ten serial paradokumentalny opowiada losach absolwentów klasy maturalnej, którzy powoli wkraczają w dorosłe życie. Jedną z osób, które grają w produkcji jest Marcelina Ziętek, wcielająca się w Kaję Jarosik.