Biżuteria przegrała z dekoltem. Trudno zawiesić wzrok na czymś innym

Marcelina Zawadzka nie przez przypadek zdobyła przed laty tytuł najpiękniejszej Polki. Dla wielu jest ideałem kobiecości, klasyczną pięknością o pełnych kształtach. Jednak nie tylko wyglądem Zawadzka zyskała sympatię fanów. Jeszcze do niedawna była jedną z najjaśniejszych gwiazd TVP, występując w "The Voice of Poland" i "Pytaniu na śniadanie". Za sprawą oskarżeń o oszustwa podatkowe stacja zawiesiła z nią współpracę do czasu wyjaśnienia sprawy. Warto jednak zauważyć, że nawet bez posady w Telewizji Polskiej Zawadzkiej nie wiedzie się najgorzej. Wolna od zawodowych zobowiązań gwiazda czas spędzała na podróżach (jakiś czas temu była z Meksyku), mogła swobodnie zabierać głos w ważnych społecznie sprawach (wsparła protesty kobiet po wyroku TK), a reklamodawcy wciąż o nią zabiegają. Marcelina Zawadzka, podobnie jak wiele gwiazd, także reklamuje na Instagramie konkretne marki i produkty.