Marcelina Zawadzka kusi na potęgę. Tak wyginała się przy basenie. Ale to nie bikini skradło show

Była gwiazda TVP, która zniknęła z telewizji w atmosferze skandalu, teraz, jak się wydaje, wiedzie życie pełne relaksu. Dużo podróżuje i udziela się w sieci. Tak pisała o wyprawie na Bali: "My first time here. Wyspę i moje przemyślenia o niej opiszę później, jak zbiorę więcej informacji, ale to, co mogę już powiedzieć, to genialna architektura i piękne wnętrza! Detale w rzeźbieniu w drewnie tak zachwycające i zastanawiające, ile to mogło trwać i piękna, gęsta dżungla, gdzie tylko nie spojrzysz i UŚMIECHNIĘCI LUDZIE".