Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska w ażurowych sukienkach. Tak się bawiły na Earth Festival

Przypomnijmy, że Marcelina Zawadzka trafiła do Polsatu pod koniec zeszłego roku. Wcześniej przez kilka lat była twarzą TVP, występującą w takich programach jak "Pytanie na śniadanie", "The Voice of Poland" czy "Bake Off – Ale ciacho!". W 2020 r. znalazła się jednak w centrum afery finansowej – prokuratura powiązała ją z praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi. Od tamtego czasu nie pojawiała się w TVP, a w końcu znalazła zatrudnienie w Polsacie. W maju 2022 r. sąd skazał ją na karę grzywny w wysokości 60 tys. zł.