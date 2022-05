Marcelina Zawadzka dwoiła się i troiła na Polsat SuperHit Festiwalu. Internauci zareagowali w skandaliczny sposób

"Taki wyrok to warto żyć", "Specjalistka od podatków", "Same niewinne w tym Polsacie" - to tylko część komentarzy, które nadają się do cytowania. Internautów wyraźnie zirytował fakt, że osoba skazana za przestępstwa podatkowe (wyrok nie jest prawomocny) robi karierę w telewizji.