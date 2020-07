Manuela Gretkowska o materiale TVP Info na swój temat. "Po co się z motłochem niespełna rozumu użerać?"

W programie #Jedziemydalej na antenie TVP Info dziennikarka Ksenia Kodymowska udała się na warszawskie Okęcie, aby spytać przypadkowych podróżnych o to, czy na lotnisku widzieli Manuelę Gretkowską . Pisarka tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich zadeklarowała wyprowadzkę z kraju.

W materiale pojawiły się też nazwiska Krystyny Jandy oraz Tomasza Lisa, którzy również dumali nad emigracją. Jednak to Manuela Gretkowska była głównym obiektem prześmiewczego reportażu. Jak przyznaje w rozmowie z WP, Telewizja Polska nie pierwszy raz kpi sobie z niej, ale ona nie zamierza wchodzić z nimi w dyskusję.

- Głupot nie komentuję, bo jest to robienie echa debilizmowi, który cieknie z mediów rządowych. Nie wiem, dlaczego ludzie myślący mają się zniżać do tego poziomu - mówi Manuela Gretkowska.

- Przed wojną było mówione, że nie pojedynkuje się z ludźmi niehonorowymi, tak samo uważam, że procesowanie się z ludźmi tego typu nie ma sensu. Nie będę dyskutowała z każdym idiotą na ulicy, z każdym wariatem. Szkoda życia. Jestem pisarką, robię to co robię, Janda robi teatr, po co się z motłochem niespełna rozumu użerać? - powiedziała w rozmowie z WP.