Mama Katarzyny Zdanowicz zachorowała na raka. "Miałam wtedy siedem lat"

- To było w pierwszej klasie, miałam wtedy siedem lat. Dzieci bawiły się na przerwach, a ja ukrywałam się w toalecie i trzymałam zdjęcie mojej mamy, zastanawiając się, czy ona przeżyje, czy operacja się uda. Ściskałam zdjęcie, pragnąc jedynie, by przeżyła. To są takie momenty, które, mimo że upłynęło ileś już lat, to one z człowiekiem zostają - wspominała Zdanowicz w wywiadzie dla Interii.