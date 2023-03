Nowotwór powrócił. Shannen Doherty straciła ubezpieczenie zdrowotne

"Fran Drescher, jestem ciekawa, co z takimi ludźmi jak ja, którzy pracują od 10. roku życia i opłacają składki SAG AFTRA? Gdy nie jesteśmy w stanie pracować z powodów zdrowotnych, dlaczego nasz związek nas opuszcza? Myślę, że jesteśmy w stanie zaproponować naszym członkom coś lepszego, i myślę, że jesteś osobą, która jest w stanie to zmienić. Ubezpieczenie zdrowotne nie powinno opierać się na rocznych dochodach. To wkład na całe życie. Ja i wielu innych płaciliśmy całe życie składki, aby zostać anulowanym tylko dlatego, że nie spełniamy twoich obecnych kryteriów. To nie w porządku" - napisała gwiazda "Beverly Hills 90210".