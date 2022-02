Mama Katarzyny Dowbor nie chce zamieszkać z córką. Ta wyjawiła dlaczego

"Moja mama ma 89 lat. Mamy to szczęście, że jest wciąż zdrową i sprawną osobą, zwłaszcza intelektualnie. Jednak w tym wieku w wielu obszarach potrzebuje już wsparcia bliskich, choćby dlatego, że ma trudności z chodzeniem. Wspieram ją z całych sił w zachowaniu tej samodzielności, ale pomagam jej w zakupach, przygotowywaniu posiłków, wszystkich organizacyjnych sprawach, takich jak płacenie rachunków – czyli tego, co starszym osobom kojarzy się ze staniem w kolejce na poczcie, a ja mogę to załatwić w pięć minut przez internet" - napisała prezenterka Polsatu na Instagramie.