Katarzyna Dowbor pokazała mamę. Musiała jej pomóc

Katarzyna Dowbor od wielu lat uchodzi za jedną z najsympatyczniejszych prezenterek telewizyjnych. Sporą popularnością wśród widzów cieszy się prowadzony przez nią format Polsatu "Nasz nowy dom", którego eksperci gruntownie remontują domy zwykłych Polaków. Gwiazda często pokazuje kulisy swojej pracy na Instagramie. Rzadziej za to, można podglądać jej prywatne życie. Jednak ostatnio jej fanów spotkała niespodzianka .

Dziennikarka opublikowała zdjęcia ze swoją 88-letnią mamą Krystyną, którą zabrała na wizytę do lekarza. Okazuje się, że seniorka boryka się z problemami zdrowotnymi.

"Moja mama od jakiegoś czasu miała problemy ze słuchem. Za głośno słuchała radia i telewizji, miała problemy ze zrozumieniem innych i często prosiła o powtórzenie tego, co się do niej mówi. Musieliśmy mówić do niej znacznie głośniej. Na szczęście udało mi się ją wreszcie namówić na szczegółowe badanie słuchu" - napisała Dowbor.