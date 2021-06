Mama June wróciła do dawnej wagi. Diety i operacja poszły na marne

Mama June wróciła do dawnej wagi

June Shannon zależało jednak na sławie tak bardzo, że kobieta zdecydowała się na kilka operacji. W programie "Mama June: From Not to Hot" kobieta pokazała widzom operację zmniejszenia żołądka, plastykę brzucha, operację powiększenia biustu czy redukcję obwisłej skóry.