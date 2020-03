Mama June doprowadziła się na skraj. Straciła nawet zęby

Mama June znana z reality show "Here comes Honey Boo Boo", zmieniła się nie do poznania.

Shannon June zwana Mamą June, to matka dziecięcej gwiazdy Honey Boo Boo, czyli Alany Thompson. Obie były bohaterkami jednego z najbardziej kontrowersyjnych reality show w historii amerykańskiej telewizji. Matka Alany od zawsze chciała, by jej najmłodsze dziecko było sławne, dlatego wysyłała dziewczynkę na przeróżne konkursy talentów. W końcu jej marzenie się spełniło i dostały własny program.

Teraz Mama June dostanie własny program o tytule "Mama June: Family Crisis". Właśnie pojawił się zwiastun produkcji, który sugeruje, że widzowie dostaną ogromną porcję dramatów. W dodatku Mama June nie przypomina samej siebie. Doprowadziła się na skraj.

Program pokaże rodzinę, która próbuje pozbierać się po tym, jak w ubiegłym roku June Shannon została aresztowana wraz ze swoim partnerem Geno Dakiem. Okazało się, że mieli przy sobie narkotyki. To nie pierwszy skandal z udziałem June. Ma za sobą już pobyt w areszcie za nielegalne przechwytywanie cudzych przekazów pieniężnych. Ponadto niedawno wyszło na jaw, że była w związku z mężczyzną, który molestował jej starszą córkę.

Po aresztowaniu Mamy June opiekę nad 14-letnią Alaną przejęła jej starsza siostra Lauryn "Pumpkin" Shannon.

W zwiastunie widzimy Shannon, która wygląda na bardzo zaniedbaną. Oprócz kiepskiej kondycji uwagę zwracają jej wybrakowane zęby.

Jeśli mało wam telewizyjnych dramatów, z pewnością ten show powinien zaspokoić wasze potrzeby.