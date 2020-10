Mama Anny Lewandowskiej nie mogła powstrzymać łez. Do dziś trudno jej o tym mówić

8 października w Łodzi odbędzie się premiera filmu "Położna" . Maria Stachurska, która go wyreżyserowała, opowiedziała o kulisach dokumentu w programie "Dzień dobry TVN" . Zdradziła, że początkowo nie chciała podjąć tego tematu. Długo oswajała się z tą niezwykle trudną, wojenną historią, której bohaterką była siostra jej babci. O heroicznej postawie Stanisławy Leszczyńskiej opowiadali Stachurskiej jej wujkowie. To właśnie dzięki nim matka Anny Lewandowskiej , z zawodu kostiumografka, ale i realizatorka filmów dla TVP, zdecydowała się przybliżyć szerszemu gronu niezwykłą historię obozowej akuszerki.

Lewandowska pokazała twarz Klary

- Polecenie było bezwzględne do maja 1943 r. Potem była zmiana rozkazu, dzieci o rysach europejskich, nordyckich mogły przeżyć. Były wtedy kierowane do wynarodowienia albo eksperymentów - powiedziała Stachurska w porannym programie TVN. - Dla mnie jako matki było to po prostu niewyobrażalne.