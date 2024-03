"Mam Talent!". "Rodzice cię torturowali?" Przedziwne sceny w hicie TVN

- Jak patrzę na ciebie, to trochę widzę siebie, jak byłam dzieckiem. Jak mnie mama woziła na zajęcia taneczne. Wiesz, czego nie miałam? Takiego talentu jak ty, takiej gracji, dojrzałości. Masz tylko 9 lat - powiedziała Wieniawa. Po chwili bez wahania wcisnęła złoty przycisk, co sprawiło, że Natalka wchodzi od razu do półfinału. Prokop aż zażartował, że to była pierwsza dobra decyzja aktorki w tym show.