"Mam talent!" powrócił odmieniony. Świetna Wieniawa, prowadzących zjadła trema?

Co do samych występów, to dostaliśmy mieliśmy przekrój raczej klasycznych dla tego programu "dyscyplin". Śpiew, taniec, akrobatyka, iluzja, sporty ekstremalne, gra na instrumentach. Były emocje, łzawe historie uczestników i niesamowite pokazy, ale pokazano też kilka nieudanych prób podbicia serca jurorów. Krótko mówiąc - wszystko to, do czego "Mam talent!" przyzwyczaił nas od 2008 r.