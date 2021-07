Małżeństwo gejów chce wystąpić w Opolu. Apeluje do prezesa TVP

Jakub i Dawid to para YouTuberów, która zasłynęła kilka lat temu tworząc własne teledyski do znanych utworów. Ich nagrania doceniły takie sławy jak Roxette, Mariah Carey, czy Beata Kozidrak. W tym roku para nagrała swój debiutancki singiel pt. "Inni" i to właśnie ten utwór został zgłoszony do konkursu "Premiery" w Festiwalu w Opolu.