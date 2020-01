Maltretowana żona wykastrowała męża. Powstanie film o skandalu sprzed 27 lat

Historia młodej kobiety, która kuchennym nożem odcięła penisa pijanemu mężowi, była wałkowana w mediach miesiącami. Dziennikarze skupili się głównie na poszkodowanym mężczyźnie i gonili za tanią sensacją. Wkrótce powstanie film biograficzny, który pokaże głośną historię z innej perspektywy.



John leżał w kałuży krwi, gdy ona – będąc w szoku - wsiadła do samochodu i przez kilka minut jeździła dookoła osiedla. Cały czas miała przy sobie odcięty członek męża. W końcu wyrzuciła go przez okno.

Kiedy zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła, zadzwoniła na policję i pogotowie. Ratownicy przez kilkanaście minut szukali penisa Johna. "Zguba" w końcu się znalazła i trafiła do pojemnika z lodem. John został przewieziony do szpitala, gdzie spędził na sali operacyjnej 9,5 godziny. Lekarzom udało się przyszyć odcięty członek.

Lorena trafiła do aresztu. Jej wina była oczywista, kobieta zresztą wcale się nie wypierała tego, co zrobiła mężowi. Wkrótce okazało się jednak, że historia małżeńska Bobbittów ma drugie dno. W sądzie wyszło na jaw, że John latami maltretował żonę, gwałcił i dawał jasno do zrozumienia, że ewentualna ucieczka tylko pogorszy jej sytuację. Lorena łudziła się, że może przy dziecku John się zmieni. Kiedy jednak zaszła w ciążę, mąż zmusił ją do aborcji.