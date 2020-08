Małgorzata Tomaszewska wspomina dzieciństwo. Jej znany ojciec popełnił niebezpieczny błąd

Małgorzata Tomaszewska od 2018 r. jest związana z TVP. Obecnie u boku Aleksandra Sikory prowadzi "Pytanie na śniadanie" . Swoją karierę w mediach rozpoczynała od programu sportowego. Z pewnością wielu widzów kojarzyło ją wówczas jako córkę znanego piłkarza i trenera. Ale to nie dzięki niemu zaczęła pracę w TV.

- Obiecałam sobie jednak, że póki nie zdobędę odpowiedniego warsztatu, nigdy nie poproszę taty, żeby porozmawiał o zatrudnieniu mnie z kimś z mediów, mimo że znał bardzo dużo osób z tego świata. No więc wysłałam zgłoszenie do jednej z telewizji, ale byłam przekonana, że nikt się do mnie nie odezwie - powiedziała w wywiadzie dla serwisu Plejada.