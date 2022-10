Małgorzata Tomaszewska o samotnym macierzyństwie. Może liczyć na wsparcie kolegów z TVP

"Niby często jestem na ekranie, ale tak naprawdę nie siedzę w pracy tak długo jak na przykład osoby pracujące w korporacjach. Na pewno nie jest to osiem czy dziesięć godzin dziennie. Jasne, czasem zdarza się, jak w przypadku "The Voice", że mamy cztery pełne dni zdjęciowe z rzędu. Wtedy niewiele się widzę z synkiem, ale potem przez miesiąc mam większy spokój - idę na cztery godziny do 'Pytania', a później jestem cała dla swojego dziecka" - opowiadała Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka zdradziła także, że synek często towarzyszy jej w telewizyjnym studio, choć korzysta też z pomocy niani.