Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzewski spędzają obecnie dużo czasu razem. Ujawnił, czy żona jest zazdrosna

Krzysztof Skórzyński, doskonale znany z roli komentującego i trudnych rozmów z politykami zmienił miejsce na prowadzącego program śniadaniowy. Programy na żywo to dla dziennikarza nic nowego, przez wiele lat zbierał doświadczenie w TVN24 i jego debiut w "Dzień dobry TNV" razem z Małgorzatą Rozenek-Majdan wypadł bardzo dobrze. Przypuszczalnie jednak, żona Skórzyńskiego, mogłaby mieć problem z tą zamianą ról. I właśnie o to zapytała go Odeta Moro w Radio Złote Przeboje.