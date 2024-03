Małgorzata Rozenek łamie swój wizerunek w nowym programie. "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" ma już porę emisji

"Ahoj, przygodo!"

- Ta naiwność i arogancja, które mam w sobie i są moimi cechami napędowymi, bardzo się przydają, bo jeżeli nie wiesz, że coś jest niemożliwe, to myślisz, że jesteś w stanie to zrobić. Idę w to i ahoj, przygodo! A później się nagle dowiaduję, w połowie przygotowań, że porwałam się na coś, co jest ekstremalnie trudne i wtedy zaczynają sie schody i dramaty. Na pewno ten program będzie daleki od mojego dotychczasowego wizerunku - stwierdziła Małgorzata Rozenek.