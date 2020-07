Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już zagłosowali. Na wybory poszli z niemowlakiem

Małgorzata Rozenek na głosowanie wybrała się z mężem i dzieckiem. Zakochani opublikowali fotkę z tego ważnego wydarzenia - do urny poszli razem z małym Heniem. Być może małżonkowie zabrali też starszych chłopców i to właśnie im pozowali do uroczych zdjęć.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek wzięli udział w wyborach (ONS, Instagram)