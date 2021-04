Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie ogląda "Klanu". "Nie mam odwagi"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska znana jest widzom jako Grażyna Lubicz z "Klanu". Gwiazda w najnowszym wywiadzie zdradziła, że nie ogląda serialu przez zbyt duży stres z tym związany.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie chce wracać do starych odcinków "Klanu"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Grażynki Lubicz w "Klanie" - gwiazda wcieliła się w zatroskaną żonę i matkę.

"Klan" zadebiutował na antenie w 1997 r. - jest to najdłużej emitowany serial polskiej produkcji. Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest aktorką, która występuje w nim od samego początku.

W najnowszym wywiadzie aktorka opowiedziała o tym, dlaczego nie ogląda starych odcinków. Gwiazda, mimo że paja entuzjazmem i zaraża optymizmem, woli nie wracać do przeszłości. - Dostaję na Instagramie informacje, że ludzie oglądają "Klan" od pierwszego odcinka i bardzo im się on podoba. Oni chętnie wracają do tamtego czasu lat 90., ale ja muszę szczerze przyznać, że mam przed tym lęki i nie oglądałam jeszcze ani jednego archiwalnego odcinka - wyznała aktorka w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie chce wracać do przeszłości

- To strach zobaczyć siebie sprzed ponad 20 lat, choć to pamiętnik tamtej codzienności. Przecież ja wtedy byłam tyle młodsza. Nie dojrzałam do tego jeszcze. Nie mam odwagi - wyjaśniła.

Serialowa Grażynka dołączyła niedawno do obsady serialu "Stulecie winnych". Tam gra, jak sama przyznaje, "okropną teściową". - Ona jest zupełnie inna od Grażynki, co mnie bardzo cieszy. W tym serialu zachwyca mnie wspaniała charakteryzacja, świetne kostiumy, oryginalne z tamtych lat. To świetnie przygotowana produkcja. Jestem w tym okresie, kiedy w kremplinach się chodziło. Bardzo mi miło wziąć w niej udział - wyznała.

