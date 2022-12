Małgorzata Ohme poznała narzeczonego na Tinderze. Tak wyglądały ich zaręczyny

- To jest pierścionek z Odessy z lat 20. Rafał zbierał się i zbierał, ale historia jest mega zabawna, bo ja nie lubię takiej celebracji, ja się bardzo wstydzę. Mogę występować publicznie, a w sytuacjach intymnych jestem niezwykle zawstydzona. Więc wiedząc, że on będzie chciał się kiedyś ze mną zaręczyć, to cały czas żartowałam, tylko po to, aby nie zrobił z tego jakiejś historii. W końcu wyszperałam w jego plecaku pierścionek, ponieważ ja chodziłam po komisach i on wiedział, że lubię starą biżuterię. Jeszcze potem mówiłam mu, że kupił fajny ten pierścionek. Aż pewnego wieczoru, jak kładłam się spać… Ja w piżamie… On powiedział, że to już chyba jest ten czas - wyjawiła prezenterka.