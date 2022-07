Małgorzata Ohme o pracy w "Dzień dobry TVN". "To dla mnie dar"

Małgorzata Ohme to znana psycholożka, która z telewizyjnej ekspertki z czasem stała się prezenterką. W 2019 roku, gdy w programie "Dzień dobry TVN" doszło do kilku personalnych zmian (odeszła m.in. Magda Mołek), to właśnie ona dostała szansę, by na stałe dołączyć do zespołu śniadaniowego programu. Wraz z Filipem Chajzerem tworzą zgrany duet nie tylko na ekranie, ale i prywatnie.