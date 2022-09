Małgorzata Kożuchowska u Wojewódzkiego. Jak ją nazwał? Posunął się za daleko

- Kiedyś Tomek Karolak powiedział mi, żalił się bardzo, że przed zamknięciem castingu do "Rodzinki.pl" ty wymagałaś od niego żeby przyszedł na casting, bo nie ufałaś, że on pociągnie tę rolę. Płakał jak bóbr! - zaczął Kuba. Co na to odpowiedziała Kożuchowska?