Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciami przed i po diecie. Zmiana jest, ale czy na lepsze?

Małgorzata Borysewicz, uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony", chciała zachęcić fanki do zdrowej diety. Na dowód, że ma ona korzystny wpływ również na urodę, przedstawiła dwie fotki. Jedno z okresu, kiedy nie przejmowała się tym, co je, a drugie z "teraz". Użytkowniczki sugerują, że to był strzał w stopę.