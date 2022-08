Małgorzata Borysewicz pisze o córce. Dzieli się doświadczeniem mamy wcześniaka

"Ważne: zadbajcie o swój komfort psychiczny. W szpitalu nie byłam objęta żadną pomocą psychologa: Usłyszałam tylko ze mam się wypłakać w domu, a jak mam potrzebę to bym poszła indywidualnie. Bo przecież to moja wina. Tak dałam sobie to wmówić, przyjęłam na klatę i nosiłam to brzemię przez dłuższy czas sama - w czasie COVID do szpitala do dziecka wpuszcza się rodzica pojedynczo" - opisuje.