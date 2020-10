Maleńczuk u Wojewódzkiego. Mama uwielbia Kaczyńskiego

Piosenkarka przyszła do programu dobrze przygotowana. Nie dawała się zgasić. Na przywitanie przyniosła prowadzącemu bluzę ze swojej kolekcji z hasłem "No sex with ex". Nawiązała tym samym do najnowszej płyty i znanych "tendencji" celebryty. W końcu Wojewódzki otwarcie przyznaje, że dla niego "to reguła". Mery powiedziała, że jej zdaniem "nie warto wchodzić do tej samej rzeki". Wtórował jej Maleńczuk.