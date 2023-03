Makłowicz nie wytrzymał. "Czemu pan takie bzdury powtarza?"

- To jest nieprawdziwy przekaz. Czy pan naprawdę uważa, że Unia chce pana zmusić, żeby pan jadł robaki? Jak ona pana do tego zmusi? Jakiś komisarz będzie u pana nocował i będzie panu łyżeczką wprowadzał robaki do ust? W sklepie będą pana pilnować? To jest taka sama głupota, jak to, że Unia każe prostować banany - podsumował Makłowicz.