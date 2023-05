Makabryczna scena w teleturnieju BBC. Widzowie byli w szoku

Lee Mack to popularny brytyjski komik i aktor, znany z prowadzenia programów "The Sketch Show" i "Would I Lie to You?". Od 2006 r. występuje w sitcomie "Not Going Out" ("Nigdzie się nie wybieram"), którego jest też producentem i scenarzystą. Ostatnio został prowadzącym nowego teleturnieju, puszczonego w miejsce popularnego serialu "Inside No. 9" ("Pod numerem 9"). A przynajmniej tak się z początku wydawało.