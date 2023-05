Majówka Koroniewskiej i Dowbora kiedyś i dziś. Od tego wszystko się zaczęło

"Znajdź różnice! Majówka 2003 vs Majówka 2023. 2003 czyli nasza pierwsza prawdziwa randka i wypad na długi weekend do Torunia - dokładnie 20 lat temu z jakiegoś kompletnie niezrozumiałego powodu. Zaczęliśmy się spotykać i… nadal czasem się widujemy. Mamy nadzieję, że Wasza Majówka jest równie udana co nasza. Pozdrawiamy" - napisała.