Majewski o kulisach zwolnienia z TVN. "Miałem na to pozwolenie". Jak był naprawdę?

- Można tak powiedzieć. Ale żeby poznać prawdę, musiałbyś porozmawiać o tym z osobami, które wówczas podjęły tę decyzję. Bo ja, zanim wystąpiłem w reklamie banku, poprosiłem stację o zgodę. I ją otrzymałem. Miałem na to pozwolenie. Ale jak przyszło co do czego, usłyszałem, że zrobiłem to bez konsultacji z TVN. A ja jestem dość bezpośredni i prostolinijny - tłumaczy.