Majdan odgryzł się Dodzie. "Ona czuje się świetnie z obrzucaniem błotem"

Doda w swoim programie "12 kroków do miłości" nie tylko szukała nowej romantycznej znajomości, ale i rozliczała się z przeszłością. Nie miała litości dla swoich byłych partnerów. Skwitowała gorzko, że na dobrą sprawę nie była jeszcze w szczęśliwym związku i nie ma szczęścia do miłości. Na tym nie poprzestała. Wygarnęła, co myśli o swoich byłych partnerach z perspektywy czasu. "Dostało się" Nergalowi, do którego wciąż żywi żal za to, że zamiast okazać wdzięczność, ile dla niego zrobiła w trakcie jego choroby, postanowił obcesowo ją porzucić. Jeszcze większą szpilę wbiła Radosławowi Majdanowi.