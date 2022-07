Maja Sablewska też porzuca TVN. Została twarzą konkurencyjnej stacji

Okazuje się, że kolejną osobą z posadą w Polsacie będzie Maja Sablewska. Jak donosi portal Wirtualne Media, celebrytka ma poprowadzić program "10 lat mniej w 10 dni". Zgodnie z tytułem będzie to format z metamorfozami uczestników, analogiczny do poprzednich programów "Sablewskiej sposób na modę" i "Sablewska od stylu". Co ciekawe, program wyprodukuje firma Janachowskiej.