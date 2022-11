Maja Ostaszewska uderza w TVP. "Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego"

- Są takie media, z którymi sama nie chcę mieć nic wspólnego, więc to, że jestem tam niemile widziana, jest mi całkowicie obojętne. Nie chciałabym tam się pokazywać i swoją twarzą legitymizować tego, co tam się dzieje. (...) Boli mnie to, że tak nisko upadła debata publiczna i że ona często jest na poziomie rynsztoku. Oczekiwalibyśmy od osób, które wypowiadają się publicznie, wyższego poziomu. Jest tam dużo pomówień, nieprawdy, a moje wypowiedzi są przeinaczane - przyznała Maja Ostaszewska.