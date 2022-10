"Magia nagości". Wyprowadzała prowadzącą z równowagi. Finał inny niż wszystkie!

Maria w kolejnej części odcinka dalej komentowała wygląd panów w kabinach. Zachwycała się włosami, klatami, dołeczkami w policzkach, uśmiechami i oczami. Mieli okazję pochwalić się swoją sprawnością fizyczną, a także odpowiedzieć na pytanie Marii o to, dlaczego szukają sobie partnerki w "Magii nagości". Jeden z panów przyznał, że skoro jest szalony, to jego partnerka też taka powinna być. Inny, że udział w show to wyzwanie, a kolejny, że to ciekawy eksperyment, w którym pary poznają się na podstawie nagich ciał, ale dla niego mimo wszystko ważne jest to, co w środku.