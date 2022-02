Magdalena Ogórek ostro obeszła się z Rusin. Zasugerowała jej, co ma zrobić ws. Ukraińców

Kinga Rusin jakiś czas temu wybrała się na długą podróż po świecie. Była dziennikarka TVN była już m.in. w Afryce, na Malediwach, we Francji czy Grecji. Obecnie przebywa w Kostaryce. Choć prowadzi spokojne życie, mimo wszystko śledzi i komentuje to, co dzieje się aktualnie nie tylko w Polsce, ale także i na świecie.