Ogórek oburzyła się na drwiny Tuska. "Absolutnie parszywa wypowiedź"

- "Polityka i gospodarka są ważnymi rzeczami. Ale nie są najważniejsze z perspektywy życia. Jak odczuwamy brak miłości i nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota – to bardzo uspokaja" - zakończył Tusk cytat z Glapińskiego, który przyznał się do posiadania 18-letniej kotki.