Magdalena Ogórek: Niebezpieczne przesuwamy granicę szczucia na TVP

- Magdalena Ogórek, choćby nie wiem co zrobiła, nie zrobi z siebie ofiary, bo jest sprawcą i to wyjątkowo wrednym; pracuje w instytucji, która prowadzi przestępczą i zbrodniczą działalność. Ta działalność jest nieodróżnialna nie tylko od tego, co wyprawiała propaganda stalinowska, ale nazistowska również. To jest ten sam język i ta sama metodologia. Tylko czekać na efekty. Zresztą Paweł Adamowicz już zginął w Gdańsku.