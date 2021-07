Magdalena Ogórek pracuje dla organizacji "przestępczej i zbrodniczej"? Jest decyzja sądu

W 2019 r. lider Obywateli RP Paweł Kasprzak w wywiadzie dla serwisu wPolityce.pl uznał, że nie dziwi go atak demonstrantów na Magdalenę Ogórek opuszczającą budynek Telewizji Polskiej. - Pracuje w instytucji, która prowadzi zbrodniczą i przestępczą działalność. Jest nieodróżnialna nie tylko od tego, co wyprawiała propaganda stalinowska, ale nazistowska również. To jest ten sam język i ta sama metodologia. Tylko czekać na efekty, zresztą Paweł Adamowicz zginął już w Gdańsku - powiedział.