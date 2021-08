Magda Ogórek idzie w zaparte. Zrobiła z Klepackiej mistrzynię olimpijską

Magda Ogórek zaprosiła ostatnio do swojego programu "W kontrze" Zofię Noceti-Klepacką, która zakończyła Igrzyska Olimpijskie w Tokio w pierwszej dziesiątce windsurferek. Prezenterka popełniła gafę, tytułując ją "mistrzynią olimpijską", co wywołało natychmiastową reakcję internautów. Ogórek przyznała się do błędu, ale później zmieniła zdanie, bo "pierwsza myśl była zasadna".