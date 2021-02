Magda Mołek o proteście mediów. Wymowny wpis dziennikarki

Czarne jedynki gazet, brak programów w telewizji (poza TVP), brak treści na portalach internetowych. Zamiast tego czarne plansze z napisem "Media bez wyboru", które mają zwrócić uwagę na to, jak wyglądać będzie Polska bez prywatnych mediów. Solidarna akcja nie tylko tych największych, ale i małych podmiotów medialnych ma uzmysłowić odbiorcom, po co tak naprawdę - pod płaszczykiem wsparcia służby zdrowia i zabytków - rękę wyciąga rząd. Sygnatariusze wspólnego listu otwartego do władz RP i liderów partii politycznych nową opłatę wprost nazywają haraczem, który nie tylko realnie zagrozi bytowi części niezależnych od rządu mediów, ale i zatrzęsie kolejnym filarem demokracji, jakim są wolne media.