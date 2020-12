Magda Mołek pomogła przetrwać kryzys Martynie Wojciechowskiej. Ta publicznie jej podziękowała

Największe metamorfozy gwiazd

- Zgódź się, że przytoczę naszą rozmowę sprzed kilku lat, gdy miałaś taki moment wahnięcia w decyzjach zawodowych. Spotkałyśmy się na wigilijnej imprezie i zaczęłyśmy o tym rozmawiać. Jak powiedziałaś mi, że wątpisz, to ja aż nabrałam powietrza i pomyślałam: "No wszyscy, tylko nie ona, (...) to ona jest naszym drogowskazem, spychaczem, więc Magda skup się i powiedz Martynie, że ma nie wątpić, ma to wziąć i zrobić" - wyznała Magda Mołek.