Magda Mołek o odejściu z TVN: "Marzyłam o miejscu, które będzie moje"

"A wtedy jakby cały wszechświat stanął po mojej stronie. Wiarą w ten pomysł, ciężką pracą i otwartością na zmiany budowałam z @hallobrzoza to swoje maleństwo. A teraz, po roku, jest nas więcej niż mieszkańców mojej rodzinnej Legnicy - 110 000 subskrybentów, ale dla mnie to 110k moich Was. Moje rozmowy ogląda średnio grubo ponad 100 000 osób. Komentujecie, wysyłacie propozycje gości, zwracacie i uwagę na różne rzeczy. Ten kanał jest nasz wspólny, bez Was nie miałby tej Mocy" - wyjaśniła Mołek.