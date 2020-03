Magda Mołek na wiosennej ramówce TVN. Odniosła się do plotek

TVN oficjalnie zaprezentował wiosenną ramówkę, a na scenie stacji zaroiło się od jej gwiazd. Magda Mołek miała okazję poprowadzić to wydarzenie i wykorzystała "5 minut", by odnieść się do krążących na jej temat plotek.

Magda Mołek poprowadziła wiosenną konferencję TVN fot. AKPA (AKPA)

Stacje telewizyjne stopniowo wybudzają się z zimowego letargu, choć od kilku sezonów starają się, by okres międzyramówkowy nie był wypełniony jedynie powtórkami i prześcigają się w pomysłach na na programy. Trzeba jednak przyznać, że to właśnie wiosna często jest okazją dla nadawców do zaprezentowania coraz to nowych formatów i odświeżonych kolejnych sezonów popularnych programów.

Sama prezentacja ramówki to też swojego rodzaju cykliczne święto. Stacje wiedzą o tym doskonale, gromadząc na konferencjach swoje największe gwiazdy. To okazja nie tylko do promowania programu, ale także podkreślenia rangi gwiazd firmujących swoimi twarzami gwiazd stacji.

TVN wie o tym nie od dziś i na konferencje prasowe zaprasza plejady swoich ulubieńców. Tym razem pokaz wiosennej ramówki poprowadził duet Magda Mołek i Piotr Kraśko. Para prezenterów nie omieszkała rzucić ze sceny kilku żartów, a Mołek dodatkowo odniosła się do krążących wokół niej plotek.

Przypomnijmy, że prezenterka wraz ze swoim partnerem z "Dzień dobry TVN", Marcinem Mellerem, zrezygnowali z prowadzenia śniadaniowego pasma. Prezenterka informowała wówczas, że postanowiła zrobić sobie przerwę, zaznaczając, że nie ma zamiaru rezygnować z pracy w telewizji.

Niemniej, pojawiło się wówczas sporo plotek. Mówiło się, że owa przerwa wynika z tego, iż dziennikarka chce bardziej skupić się na życiu rodzinnym. Pojawiły się pytania, czy zniknie na dobre z ekranu. Zwłaszcza, że nieco ograniczyła udzielanie się w przestrzeni publicznej.

Prowadząc konferencję wiosennej ramówki TVN rozwiała wszelkie wątpliwości. Przechadzając się po przeznaczonym dla gwiazd stacji „wybiegu” rzuciła wymowny komentarz. - Plotki o moim zniknięciu są przesadzone – stwierdziła.