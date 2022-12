Magda Łucyan z TVN24 zmaga się z poważną chorobą. "Część popełnionych błędów okazała się nieodwracalna". Mimo to zaszła w ciążę

"Na pewno jest dziś w Polsce mnóstwo kobiet, które chętnie dałyby w szyję. Z rozpaczy. Że są w tym wszystkim same, że nie istnieją dla systemu, że nawet gdy w końcu pojawia się szansa - portfel jest już pusty. Wiem, że łatwiej jest kogoś obrazić i porechotać, zamiast zrobić to, za co bierze się pieniądze. Proponuję jednak to drugie" - podsumowała dziennikarka TVN24.